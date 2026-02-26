Küba'da Sınır İhlali: 4 Kişi Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Küba'da Sınır İhlali: 4 Kişi Öldürüldü

Küba\'da Sınır İhlali: 4 Kişi Öldürüldü
26.02.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba hükümeti, ABD'ye kayıtlı bir tekneyle sınırı ihlal eden dört kişinin öldüğünü açıkladı.

Küba hükümeti, ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesiyle Küba sularına giren dört kişinin sınır muhafızları tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Küba İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sürat teknesinin yolcularının kendilerine yaklaşan bir sahil güvenlik gemisine ateş açtığını söyledi.

Küba'nın kuzey kıyısındaki bir adanın yakınlarında meydana gelen olayda teknedeki altı kişi de yaralandı.

Teknede bulunanların kimlikleri veya geminin bölgede ne yaptığı belirsizliğini korurken, Küba hükümeti olayı "açıklığa kavuşturmak" için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

X'te yayımlanan açıklamada, bakanlık, Florida'da kayıtlı ve kayıt numarası FL7726SH olan geminin Çarşamba sabahı ülkenin orta kesimindeki Villa Clara eyaletindeki Cayo Falcones yakınlarında tespit edildiğini belirtti.

Bakanlığın sınır muhafızlarından beş kişiyi taşıyan Küba gemisi kimlik tespiti için yaklaşınca, "sınır ihlalinde bulunan sürat teknesinin mürettebatı ateş açtı" denildi ve Küba komutanının yaralandığı belirtildi.

"Çatışmanın sonucu olarak, bu raporun yazıldığı tarihte, yabancı gemideki dört saldırgan öldürüldü ve altı kişi yaralandı" ifadesine yer verildi.

Yaralılar tahliye edilerek acil tıbbi yardım sağlandı.

BBC, yorum almak için ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ile iletişime geçti.

Küba asıllı Amerikalı ve Miami'nin eski belediye başkanı Florida Temsilcisi Carlos Gimenez, X'te, "katliam" olarak nitelendirdiği olayla ilgili "acil" bir soruşturma talep ettiğini belirterek, ABD yetkililerinin "kurbanlar arasında ABD vatandaşı veya yasal ikamet edenler olup olmadığını belirlemesi gerektiğini" ekledi.

Gimenez ayrı bir mesajda, Küba hükümetinin "tarihin çöp sepetine atılması gerektiğini" savundu.

Olay, ABD ile Küba arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde meydana geldi.

Küba, ABD'nin bölgedeki uzun süredir müttefiki olan Venezuela'dan adaya petrol sevkiyatını engellemesi nedeniyle derinleşen bir yakıt kriziyle karşı karşıya.

Küba açıklamasında bu gerginliklere atıfta bulunarak, "mevcut zorluklar karşısında Küba, karasularını korumaya ve egemenliğini savunmaya kararlı olduğunu" belirtti.

Bu olay, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Trump yönetiminin Küba hükümetine baskılarını artırma çabaları ve diğer bölgesel meselelerle ilgili olarak Karayip liderleriyle görüşmek üzere Saint Kitts ve Nevis'e gittiği döneme denk geldi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Olaylar, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba'da Sınır İhlali: 4 Kişi Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Mücadelede uzatmalar oynanıyor
Canlı anlatım: Mücadelede uzatmalar oynanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 01:08:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Küba'da Sınır İhlali: 4 Kişi Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.