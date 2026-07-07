Küba\'da ulusal elektrik sistemi çöktü

KÜBA'da ulusal elektrik sisteminin devre dışı kaldığı bildirildi.

Küba'da ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalması sonucu ülke genelinde elektrikler kesildi. Küba Elektrik Birliği sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü ve güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.