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Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı - Son Dakika

Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı

25.12.2021 10:06

Summer isimli kız çocuğu, yılbaşı nedeniyle babasına hediye aldı. Kutuyu açarak içindeki oyuncak ayıyı alan adam, düğmeye basınca hayatının şaşkınlığını yaşadı. Çünkü, oyuncak ayıdan ölen annesinin sesi geliyordu. Duygu dolu anlar, cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Yılbaşı ve Noel, dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanmaya devam ediyor. İngiltere'de Noel kutlayan bir ailenin hediye töreni ise duygusal anlara neden oldu. Summer isimli genç kız, Noel nedeniyle babasına hediye aldı. Sıra, tüm ailenin hediyesini takdim etme anına geldi.

HERKES TEK TEK KUTULARI AÇTI

Aile üyeleri, birer birer kendilerine alınan hediyeleri açtı. Ancak aralarından bir hediye vardı ki evde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ailenin babası, Summer isimli kızın hazırladığı kutuyu heyecanla açtı. Normal bir hediye bekleyen adam, karşısında gördüğü manzara nedeniyle büyük şok yaşadı.

ASIL DUYGU SELİ DÜĞMEYE BASTIKTAN SONRA YAŞANDI

Son ana kadar normal bir ayı olduğu düşünülen ayının düğmesine basınca olanlar oldu. Çünkü, ayıdan adamın kısa bir süre önce ölen annesinin sesi geliyordu. Hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı görülen adam, gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada diğer aile üyeleri de babalarına sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

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Yılbaşı, England, Noel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı - Son Dakika
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