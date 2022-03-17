Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz

17.03.2022 08:45
Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, orduya moral desteği vermek isteyen Rus çocuklarının Z harfli propaganda fotoğrafları gündeme geldi. Yanlarında öğretmenleri ile birlikte poz veren çocuklar "Halkımızdan vazgeçmeyiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 22. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil Rus işgaline karşı direnirken, Rus ordusunun kayıpları artmaya devam ediyor. Öte yandan sosyal medyada Rusya halkı tarafından paylaşılan Z ordusuna destek görüntüleri gündem oldu.

SAVAŞA ÇOCUKLARI DA DAHİL ETTİLER

İşgalin 22. gününde Rus ordusunun ağır kayıpları devam ediyor. Askerlere destek amaçlı paylaşılan görüntülerde ise, 10 çocuğun ve öğretmenlerinin Z harfli gönderme yaptığı görülüyor. Fotoğrafta en önde bulunan çocuğun ise "Halkımızdan vazgeçmeyiz" yazılı bir pankart tuttuğu görüldü.

Rus çocuklardan orduya destek: Halkımızdan vazgeçmeyiz

Z HARFİ RUS ORDUSU İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?

Savaşın ilk günlerinden beri, Rus tanklarının "Z" harfi ile işaretlenmiş zırhlı araçları dikkat çekiyor. Uzmanlar, dost ateşinden kaçınmak için belirgin beyaz bir Z harfi çizildiği belirtilirken, bu durum da uluslararası basında 'savaşın bir işareti' olarak yorumlandı. Tanklara yapılan işaretler, Müttefik işgal kuvvetlerinin Kuveyt'i kurtarmak için gönderdiği Birinci Körfez Savaşı'ndaki Birleşik Krallık ve ABD taktiklerini de hatırlattı.

YORUMLAR
500
Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz - Son Dakika


Son Dakika
08:46 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:45 Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz
08:26 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi
08:21 17 Mart 2022 hava durumu: Bugün yağmur, yarın kar var!
08:12 Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması
08:01 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:55 Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi
07:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı! 5 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
01:11 Tek gol Burak Yılmaz'dan! Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi
01:08 Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 08:54:47. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement