Kur\'an-ı Kerim okunurken füze attılar

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve hükümete destek vermek amacıyla düzenlenen kitlesel gösterilerde korku dolu anlar yaşandı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden miting sırasında, kalabalığın toplandığı bölgenin yakınına bir füze düştü.

GÖSTERİYİ, FÜZE SALDIRISI BÖLDÜ

Patlama sesiyle birlikte alanda büyük bir panik yaşanırken, o anlar çevredekilerin kameralarına anbean yansıdı. Saldırıların hedefindeki sivil bölgelerde güvenlik endişesi artarken, göstericilerin bir kısmı alanı terk etti, bir kısmı ise sloganlarla tepki göstermeye devam etti.