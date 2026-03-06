Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar - Son Dakika
Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar

Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
06.03.2026 19:01  Güncelleme: 19:04
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı rejime destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride Kur'an-ı Kerim okunurken yakın bir bölgeye füze düştü. O anlar kameraya yansıdı.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve hükümete destek vermek amacıyla düzenlenen kitlesel gösterilerde korku dolu anlar yaşandı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden miting sırasında, kalabalığın toplandığı bölgenin yakınına bir füze düştü.

GÖSTERİYİ, FÜZE SALDIRISI BÖLDÜ

Patlama sesiyle birlikte alanda büyük bir panik yaşanırken, o anlar çevredekilerin kameralarına anbean yansıdı. Saldırıların hedefindeki sivil bölgelerde güvenlik endişesi artarken, göstericilerin bir kısmı alanı terk etti, bir kısmı ise sloganlarla tepki göstermeye devam etti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

