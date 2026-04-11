KÜRESEL Kararlılık Filosu'nun yarın İspanya'nın Barcelona şehrinden hareket edeceği bildirildi.
Küresel Kararlılık Filosu, '2026 Bahar Misyonu' kapsamında, 100'den fazla ülkeden binlerce katılımcı ve 100'ün üzerinde gemiyle yarın İspanya'nın Barcelona şehrinden yola çıkacak. Akdeniz'e açılacak filoya, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin de katılacağı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Küresel Kararlılık Filosu Barcelona'dan Yola Çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?