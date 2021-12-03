Kürt göstericiler Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü bastı, 50'den fazla kişi gözaltına alındı

Hollanda'nın Lahey kentinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) binası, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonları protesto eden bir grup Kürt gösterici tarafından basıldı. Lahey polisi, 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda Kürt Kuruluşları Konseyi (DemNed) öncülüğünde Cuma günü öğle saatlerinde OPWC binasının önünde toplanan bir grup gösterici Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda kimyasal silah kullandığını öne sürdü.

" Abdullah Öcalan'a özgürlük" yazılı pankartlar ve PKK bayrakları taşıyan göstericiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin olarak OPCW'ye bir dosya sunmak istediklerini belirtti.

Göstericiler OPWC'nin Türkiye'ye karşı harekete geçmesini isteyen sloganlar attı.

OPWC güvenlik görevlileri, grubun bina önünde oturma eylemi yaptığı alanı boşaltmalarını istedi.

Bu sırada göstericiler OPWC binasına girdi. Bunun üzerine çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.

Polis, göstericilere müdahale ederek, binayı boşalttı.

Bazı göstericiler, kendilerini binanın önündeki korkuluklara zincirledi. 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Türkiye iddiaları yalanlıyor

Türkiye, Kürt gruplar tarafından gündeme getirilen, "TSK'nın Suriye'de kimyasal silah kullandığı" iddialarını "kara propaganda" olarak nitelendirerek yalanlıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 2 yıl önce "PKK/ YPG'nin Suriye'de kimyasal silah kullanarak bunun suçunu TSK'ya atmaya hazırlandığını" söylemişti.