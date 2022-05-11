Kürtajın yasak olduğu El Salvador'da kürtaj yaptıran kadın, cinayet işlediği iddiasıyla 30 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Kürtajın yasak olduğu El Salvador'da kürtaj yaptıran kadın, cinayet işlediği iddiasıyla 30 yıl hapse mahkum edildi

11.05.2022 12:51
Kürtajın yasak olduğu El Salvador'da kürtaj yaptıran kadın, cinayet işlediği iddiasıyla 30 yıl hapse mahkum edildi

El Salvador'da düşük yapan bir kadın cinayet suçundan 30 yıl hapse mahkum edildi. Kimliği "Esme" olarak paylaşılan kadın, duruşmada hamileliğini sonlandırmak için düşük yaptığı ve cinayet işlediği gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da gebelikle ilgili yaşadığı sıkıntı nedeniyle kürtaj olan kadın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunmasına yardımcı olan ve kürtajın suç olmaktan çıkarılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "The Citizen Group fort the Decriminalization of Abortion" tarafından yapılan açıklamada, "Esme" isimli kadının 9 Mayıs Pazartesi günü hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

2 YILDIR CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Açıklamada, kadının 2019'da hamileyken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle devlet hastanesine başvurmasının ardından gözaltına alındığı ve cinayetten 2 yıldır tutuklu yargılandığı bildirildi. Sivil toplum kuruluşu, sağlık sorunu yaşaması halinde kadının kürtaj olmasının suç sayılmaması gerektiğini ve Esme davasındaki kararın, Amerikalılar arası İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da örtüşmediğini savundu.

ÜLKEDE KÜRTAJ OLMAK YASAK

El Salvador'da 1998'de yürürlüğe giren yasa gereği kürtaj yaptırmak yasak. İnsan hakları örgütleri, çok sayıda kadının düşük ve ölü doğum gibi vakalarda da yasa kapsamında yargılanmasını ve hapis cezası almasını protesto ediyor.

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Orta Amerika, El Salvador, Citizen, Mayıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kürtajın yasak olduğu El Salvador'da kürtaj yaptıran kadın, cinayet işlediği iddiasıyla 30 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika


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