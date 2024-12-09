Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde - Son Dakika
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Dünya

Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde

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Suriye'de Beşar Esad devri kapandı. Muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesinin ardından Esad ve ailesinin Rusya'ya sığındığı ortaya çıktı. Suriye'deki gelişmelerin gölgesinde Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne de yeniden gündeme geldi. Ömer Baba ve Deli Hikmet karakterleri arasındaki diyalog Suriye'de son yaşananlar üzerine sosyal medyada viral oldu.

09.12.2024 07:51
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Suriye'de 12 günde 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad ailesi devri kapandı. Muhaliflerin Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı.

Kurtlar Vadisi dizisinin 2003 yılında yayımlanan bir sahnesi Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeniden gündemde. Kurtlar Vadisi dizisinin 2003 yılında yayınlanan bölümünde, Ömer Baba ve Deli Hikmet karakterleri arasındaki diyalog Suriye'de son yaşananlar üzerine sosyal medyada viral oldu.

"ESAD HAZIR OLA GEÇMİŞ DURUMDA"

Sahnede Ömer Baba'nın karşısında oturan Deli Hikmet, Suriye ile ilgili şunları söylüyor:

"Sırada Suriye var Ömer Baba. Ben sana gazetelerin yazmadığını söyleyeyim. Bu savaş planlarının arkasında İsrail'in parmağı var. Bak göreceksin. Suriye ya bomba ile ya sopa ile adam edilecek. Esad hazır ola geçmiş durumda. O da ne yapsın? Koca Irak, 20 günde bitti. Suriye valla beş günde biter. Suriye bilmiyor mu bu işlerin altında İsrail'in olduğunu? Bilmiyor mu zavallı Filistin'in de işinin yavaş yavaş biteceğini. Valla Ömer Baba bu savaştan en karlı İsrail çıkar. Irak petrolü boru hattı ile İsrail'in üstünden geçer. İsrail de para üstüne para kazanır. Baş düşmanı İran, Irak'a yapılan muameleyi görür. Irak üçe bölünürse İran beşe bölünür"

Kurtlar Vadisi\'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde

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Son Dakika Dünya Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    millet geçinme derdinde bunlar suriye Allah akıl fikir versin bizene suriyeden bizede halepten yeni yıl zamlarından haber ver sen bosver kurdu kuşu 7 14 Yanıtla
  • YoH null:
    şimdi biri çıkar derki bu sadece filim den daha öte geleceği biliyor resmen der gülerim:) kurtlar vadisi fason fiso knkalar 99 öncesi söylendi bunlar :D eskiden bilinen şeyler yani 1960 lar da bilinen birşey siz sadece geçmişin şeylerini izlediniz 2003 sonrası değil 2000 öncesi:D filim faso fiso yani 1 1 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Bizim trollerde seviniyorlar herşeyin altından Abd ve İsrail çıkıyor neden muhaliflerin ilerlemesine ses çıkarmadılar çünkü işlerine geldi Esad düştüğü gün İsrail Golan tepelerinden girip Suriye şamı bombaladı bop tıkır tıkır işliyor 1 0 Yanıtla
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