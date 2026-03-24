TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak için gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e ulaştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Hırvatistan Parlamentosu Milletvekili Ivan Malenica ile Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş karşıladı.
Son Dakika › Dünya › Kurtulmuş Hırvatistan'a Gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?