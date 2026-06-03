KUVEYT ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi.
Kuveyt ordusunun, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılarak, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklandığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt Hava Savunma Sistemleri İHA ve Füze Saldırılarına Yanıt Veriyor - Son Dakika
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