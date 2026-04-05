Kuveyt\'te İHA Saldırıları: Elektrik Tesisleri ve Bakanlık Hedefte

KUVEYT'te enerji tesislerine ve başkentteki Bakanlıklar Kompleksi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki elektrik üretim ve su arıtma tesisi İran'ın İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırılar sonucunda tesislerde ciddi hasar meydana geldiği ve iki üretim ünitesinin kapatıldığı bildirildi.

Kuveyt Maliye Bakanlığı da başkentteki Bakanlıklar Kompleksi'nin 'düşmanca bir İHA saldırısıyla' vurulduğunu ve binada hasar oluştuğunu duyurdu. Bakanlık, saldırının ardından kompleksteki kamu hizmetlerinin gün boyunca askıya alındığını, işlemlerin çevrim içi ortama taşındığını ve ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Meydana gelen saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.