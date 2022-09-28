Kuzey Akım boru hattında olan gaz sızıntılarını inceleyen Danimarka ve İsveç'ten, "muhtemelen kasıtlı bir sabotaj" açıklaması

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Avrupa, Rusya'dan gaz tedariki yaşadığı süreçte birde boru hatlarında yaşanan sızıntılar ile uğraşıyor. Son olarak Danimarka'da donanma yetkilileri Baltık Denizi'nde, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hattının güzergahında sızıntı tespit etti.

''KASITLI EYLEM SONUCU YAPILDI''

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ''Frederiksen ise gazetecilere verdiği demeçte, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" dedi.

''İSTİHBARAT BİLGİSİNE SAHİBİZ''

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson da sızıntının kasıtlı olduğuna dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu söyleyerek, "Muhtemelen bu kasıtlı bir sabotaj. Hükümet olarak durumu çok ciddiye alıyor ve ortaklarımızla birlikte bilgi toplamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

''KARŞILIK VERİLECEK''

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de"Şimdi olayların soruşturulması, açıklığa kavuşturulması ve nedeninin ortaya çıkarılması azami önem arz ediyor. Aktif Avrupa enerji altyapısını bozmaya yönelik kasıtlı herhangi bir eylem kabul edilemez ve mümkün olan en kuvvetli karşılığa sebep olacaktır" açıklamalarını yaptı.