Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler

Kuzey İrlanda\'da Göçmen Karşıtı Eylemler
10.06.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudanlı sığınmacının saldırısına tepki olarak göçmen karşıtı eylemlerde araç ve evler yakıldı.

KUZEY İrlanda'da Sudanlı sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldığı bildirildi.

Kuzey İrlanda'da 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylem başlattı. Göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve evin yakıldığı belirtildi.

Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI) Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede böyle büyük ve ciddi sokak olaylarının sık yaşanmadığını kaydetti. Olaylarda çok sayıda aracın yakıldığını vurgulayan Henderson, "Herkesi sakin olmaya, sorumlu davranmaya ve kendileri ile başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

STARMER: SORUMLULAR HUKUKUN TÜM GÜCÜNÜ HİSSEDECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı eylemlerin sorumlularının cezalandırılacağını söyledi. Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki şiddet eylemlerinin 'şok edici ve kabul edilemez' olduğunu aktardı.

Toplumu tehdit eden şiddet ve düzensizliğin hiçbir gerekçesi olmadığını ifade eden Starmer, "Dün gece insanların etnik kimlikleri nedeniyle hedef alındığı açık ve buna müsamaha göstermeyeceğim. Sorumlular hukukun tüm gücünü hissedecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Kuzey İrlanda, Politika, 3. Sayfa, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.