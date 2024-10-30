Kuzey Kore 10 Bin Asker Gönderdi

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PENTAGON, Kuzey Kore'nin yaklaşık 10 bin askerini Rusya'ya gönderdiğini ve bu askerlerin Rus askerleriyle birlikte eğitim alacaklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Pat Ryder, Kuzey Kore'nin 10 bin askerini Rusya'ya göndermesinin, Rusya'nın askeri gücünü güçlendirme çabalarını gösterdiğini belirtti. Ryder, açıklamasında bu askerlerin piyade rolünde kullanılmalarının beklendiğini ifade etti. Ryder, "Rusya'nın bu askerleri savaşta veya Kursk'taki Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarını desteklemek için kullanmayı planladığı konusunda endişeliyiz" dedi.

Savunma Bakanlığı, 21 Ekim'de Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini açıkladı. Bu paket, Ukrayna'ya sağlanan toplam yardımı 59,5 milyar dolara çıkardı. Ryder, ABD ve diğer uluslararası partnerlerin sağladığı silahların Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek amacıyla kullanılacağını yineledi.