Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi

Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi

26.05.2023 19:35

Diktatöryal yönetimiyle bilinen Kuzey Kore'de içlerinde 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu aile, 'evlerinde İncil bulundurdukları' gerekçesiyle ülke lideri Kim Jong-un'un emriyle hapse atılarak esir kampına gönderildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dizi Özgürlük Raporu'na göre, Kuzey Kore'de iki yaşında bir çocuğun da içinde bulunduğu aile, 'evlerinden İncil çıkması' nedeniyle hapse atılarak esir kampına gönderildi.

BU İLK DEĞİL

Kuzey Kore'de 2011'de Hristiyan bir kadın ve torunu, inançları nedeniyle kurşuna dizilmişti. Ülkede, dini inançlara sahip başka tutukluların günlerce işkence gördüğü ve son olarak ölene kadar asılı bırakılarak idam edildiği belirtildi.

Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi

Kim Jong-un'un liderliğindeki iktidar partisinin üyelerinden biri de idam edilenler arasındaydı. Evinden incil çıkan parti üyesi, 3 bin kişinin seyrettiği idamla infaz edilmişti. Kim'in iktidara gelmesinden bu yana, ülkede yaşadığı tahmin edilen 400 bin Hristiyandan 70 bine yakınının inançları nedeniyle hapse atıldığı düşünülüyor.

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi

Kim Jong-un, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
19:29 Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:08:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement