Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dizi Özgürlük Raporu'na göre, Kuzey Kore'de iki yaşında bir çocuğun da içinde bulunduğu aile, 'evlerinden İncil çıkması' nedeniyle hapse atılarak esir kampına gönderildi.

BU İLK DEĞİL

Kuzey Kore'de 2011'de Hristiyan bir kadın ve torunu, inançları nedeniyle kurşuna dizilmişti. Ülkede, dini inançlara sahip başka tutukluların günlerce işkence gördüğü ve son olarak ölene kadar asılı bırakılarak idam edildiği belirtildi.

Kim Jong-un'un liderliğindeki iktidar partisinin üyelerinden biri de idam edilenler arasındaydı. Evinden incil çıkan parti üyesi, 3 bin kişinin seyrettiği idamla infaz edilmişti. Kim'in iktidara gelmesinden bu yana, ülkede yaşadığı tahmin edilen 400 bin Hristiyandan 70 bine yakınının inançları nedeniyle hapse atıldığı düşünülüyor.