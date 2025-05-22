KUZEY Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü bildirildi.
Kuzey Kore'nin doğusundaki Chongjin Limanı'nda yeni bir muhribin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldiği açıklandı. 500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.
Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, 'ciddi bir kaza' ve 'suç eylemi' olarak nitelendirdi.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Töreninde Kaza - Son Dakika
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