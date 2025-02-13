Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin meclis toplantısında milletvekillerini ip gibi hizaya dizerek oturttu ve toplantı sırasında rahat tavırlarla sigara içti. O anlara ait görüntüler dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Daha da dikkat çekici olan detay ise, meclisteki tüm vekillerin saçlarını koyu siyaha boyatmış olmasıydı. Tek tip görüntü veren vekillerin, Kim Jong-Un'un katıldığı oturumda disiplinli ve duruşlarını hiç bozmadan oturdukları görüldü.
Kuzey Kore'nin sıkı yönetim anlayışını gözler önüne seren bu kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Kim Jong-Un'un tavırlarını "otoriter bir güç gösterisi" olarak yorumladı.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore'de sıradan bir gün! Herkes Kim Jong-Un'un elindekine takıldı - Son Dakika
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