Kuzey Kore\'den İlk Balistik Füze Denemesi

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KUZEY Kore'nin bu yıl ilk balistik füze denemesini gerçekleştirdiği açıklandı. Füzenin Japon Denizi yönünde fırlatıldığı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Pyongyang'ın yerel saat ile 12.01'de Japon Denizi'ne doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Açıklamada, "Kuzey Kore bugün öğle saatlerinde ülkenin iç kesimlerinden kuzeydoğu yönüne doğru bir balistik füze fırlattı. Ayrıntılar şu anda Japonya, ABD ve Güney Kore arasında yakın iş birliği içinde analiz ediliyor, ancak füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında, Kore Yarımadası'nın doğusundaki Japon Denizi'ne düştüğüne inanılıyor" ifadeleri yer aldı.