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Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın - Son Dakika

Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

13.01.2022 11:58

Kuzey Kore, Çin ile iplerin gerilmesi sonrasında gübre tedarikinde sorun yaşamaya başladı. Aldığı her karar ile şaşkınlık yaratan Kim Jong-Un ise ülkedeki gübre azlığı nedeniyle vatandaşlarından kendi dışkılarını gübre olarak kullanmalarını istedi.

Tarımsal gübre ihtiyacını çok uzun bir süredir Çin'den tedarik eden Kuzey Kore'de işler yolunda gitmiyor. Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gübre sorununun yaşandığı ülkede, aldığı kararları ile tartışmalar yaratan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'dan ilginç bir çıkış geldi.

DIŞKILARIN GÜBRE OLARAK KULLANILMASI İSTENDİ

Yapılan açıklamada ülkedeki gübre azlığı nedeniyle kendi dışkılarını gübre olarak kullanmaları istendi. Yetkililer 10 günlük bir süreç başlatırken insan dışkısından gübre üretimi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

TİCARETİNİ DE YAPABİLECEKLER

Uzmanlar "Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü" ifadelerini kullandı. Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın - Son Dakika
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