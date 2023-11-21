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Kuzey Kore, Güneye Doğru Casus Uydu Taşıyan Bir Roket Fırlattı - Son Dakika

Kuzey Kore, Güneye Doğru Casus Uydu Taşıyan Bir Roket Fırlattı

Kuzey Kore, casus uydu taşıdığı anlaşılan bir roketi yörüngeye fırlattı. Roketin güneye doğru fırlatıldığı belirtilirken, Japonya Sahil Güvenliği de bölgedeki gemilere roketin düşen parçalarına ilişkin uyarıda bulundu. Bu, Kuzey Kore'nin üçüncü casus uydu fırlatma girişimi oldu.

21.11.2023 - 18:15,
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Kuzey Kore, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlattı.

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıdığı anlaşılan roketi yörüngeye fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, roketin yerel saatle 10.50'de güneye doğru fırlatıldığı ileri sürüldü.

Japonya Sahil Güvenliği de bölgedeki gemilere roketin düşen parçalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Pyonyang yönetiminin bugünkü adımı, başarısız olan 31 Mayıs ve 23 Ağustos'taki casus uydu fırlatma girişimlerinin üçüncüsü oldu.

Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir hafta içinde casus uydu fırlatacağını bildirmişti

Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin "bir hafta içinde casus uydu fırlatma" hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgeneral Kang Ho-pil, "Kuzey Kore, askeri casus uydusunu, uyarılarımıza rağmen fırlatırsa ordumuz, halkımızın hayatını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore, Güneye Doğru Casus Uydu Taşıyan Bir Roket Fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Güneye Doğru Casus Uydu Taşıyan Bir Roket Fırlattı - Son Dakika
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