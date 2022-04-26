Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer programımızı hızlandıracağız - Son Dakika
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BBC

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer programımızı hızlandıracağız

26.04.2022 10:02
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer programımızı hızlandıracağız

Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kim "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programına hız vereceklerini söyledi.

KCNA ajansına göre Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kim "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kore lideri konuşmasında nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırıya uğramaları durumunda bunları kullanacaklarını söyledi.

Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

Pyongyang Mart'ta 2017'den bu yana ilk kez bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme uluslararası tepki çekmiş, ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflara göre törende hipersonik füzelere ek olarak denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler de sergilendi.

Pyongyang'ın bu yıl yaptığı yeni füze denemeleri Kore Yarımadası'nda gerginliği artırmıştı.

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Mart'ta Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerindeki faaliyetlerini artırdığına işaret ediyor.

Bu hareketlilik Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceği endişesine neden oldu.

Güney Kore'de yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'ün, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerine ilişkin sert tavrı, iki ülke arasında gerginliği tırmandırmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin füze fırlatma tesislerini vurma kapasitesi olduğunu söylemesi Pyongyang'ın tepkisine neden olmuştu.

2018'de Kuzey Kore, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından uzun menzilli balistik füzeler ve nükleer denemeleri için moratoryum ilan etmişti.

Ancak 2020'de Kim Jong-un, bu taahhütlerinin artık kendilerini bağlamadığını açıklamıştı.

ABD'de Biden yönetimi daha önce Kuzey Kore'yle önkoşulsuz görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Ancak Washington'dan bu konuda bir adım gelmedi. Kuzey Kore görüşmelere devam edilebilmesi için yaptırımlara son verilmesini şart koşuyor.

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer programımızı hızlandıracağız - Son Dakika

BBC

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