Kuzey Kore, şüpheli bir kıtalararası balistik füze fırlattı

Japon ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin şüpheli bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını söyled. Uzun menzilli füze, Çarşamba sabahı Japon sularına düşmeden önce bir saatten fazla uçtu. Fırlatma, Pyongyang'ın, son zamanlarda ABD'nin casus uçaklarının kendi toprakları üzerinde ihlalde bulunduğunu iddia ederek misilleme yapma tehdidi sonrasında geldi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ARTTI

Kuzey Kore, bu yıl yeni silahlar test ettikten sonra güvenlik endişeleri arttı. Ülke, 2022'de ABD topraklarına ulaşabilenler de dahil olmak üzere rekor sayıda füze fırlattı. Buna yanıt olarak, ABD ve Güney Kore, yarımadanın çevresindeki ortak askeri tatbikatlarını artırdı.

Kuzey Kore'nin Çarşamba günkü füzesi, Pyongyang'dan doğuya doğru bir saatten fazla uçtu ve Japonya'nın batısındaki denize düştü. Güney Kore ve ABD yetkilileri, fırlatmanın hemen ardından bir araya geldi ve "güçlendirilmiş" ortak savunmalarını tekrarladılar.