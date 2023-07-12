Kuzey Kore, şüpheli bir kıtalararası balistik füze fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore, şüpheli bir kıtalararası balistik füze fırlattı

12.07.2023 13:10

Japon ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin şüpheli bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını söyled. Uzun menzilli füze, Çarşamba sabahı Japon sularına düşmeden önce bir saatten fazla uçtu. Fırlatma, Pyongyang'ın, son zamanlarda ABD'nin casus uçaklarının kendi toprakları üzerinde ihlalde bulunduğunu iddia ederek misilleme yapma tehdidi sonrasında geldi. Kuzey Kore, bu yıl yeni silahlar test ettikten sonra güvenlik endişeleri arttı. Ülke, 2022'de ABD topraklarına ulaşabilenler de dahil olmak üzere rekor sayıda füze fırlattı. Buna yanıt olarak, ABD ve Güney Kore, yarımadanın çevresindeki ortak askeri tatbikatlarını artırdı. Kuzey Kore'nin Çarşamba günkü füzesi, Pyongyang'dan doğuya doğru bir saatten fazla uçtu ve Japonya'nın batısındaki denize düştü. Güney Kore ve ABD yetkilileri, fırlatmanın hemen ardından bir araya geldi ve 'güçlendirilmiş' ortak savunmalarını tekrarladılar.

Japon ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin şüpheli bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını söyled. Uzun menzilli füze, Çarşamba sabahı Japon sularına düşmeden önce bir saatten fazla uçtu. Fırlatma, Pyongyang'ın, son zamanlarda ABD'nin casus uçaklarının kendi toprakları üzerinde ihlalde bulunduğunu iddia ederek misilleme yapma tehdidi sonrasında geldi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ARTTI

Kuzey Kore, bu yıl yeni silahlar test ettikten sonra güvenlik endişeleri arttı. Ülke, 2022'de ABD topraklarına ulaşabilenler de dahil olmak üzere rekor sayıda füze fırlattı. Buna yanıt olarak, ABD ve Güney Kore, yarımadanın çevresindeki ortak askeri tatbikatlarını artırdı.

Kuzey Kore'nin Çarşamba günkü füzesi, Pyongyang'dan doğuya doğru bir saatten fazla uçtu ve Japonya'nın batısındaki denize düştü. Güney Kore ve ABD yetkilileri, fırlatmanın hemen ardından bir araya geldi ve "güçlendirilmiş" ortak savunmalarını tekrarladılar.

YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, şüpheli bir kıtalararası balistik füze fırlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri yine mest etti! Secdeden sonra şimdi de herkes verdiği selamı konuşuyor
13:58 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:54 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:48 "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz
13:42 Rusya'nın "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklamasına NATO'dan sert tepki: Siz karar veremezsiniz
13:24 NATO Zirvesi'nde konuşan Zelenski, tüm dünyaya çağrı yaptı! Pozitif mesajların arasına bir de "ama" sıkıştırdı
13:20 NATO Zirvesi'nde konuşan Zelenski'den dünyaya mesaj! Olumlu konuşsa da bir "ama"sı var
13:16 İbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt
13:12 İbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldi
12:51 İstanbul'un göbeğinde ailesine dehşeti yaşattı! 20 yaşındaki genç, anne babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 14:20:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, şüpheli bir kıtalararası balistik füze fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement