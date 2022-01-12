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Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi

12.01.2022 14:12
Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore, bir hipersonik füze denemesi daha yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore, bir hipersonik füze denemesi daha yaptığını açıkladı. Kuzey Kore medyasına göre dün gerçekleştirilen fırlatma, bin kilometre uzaklıkta bulunan açık sulardaki hedefi vurmadan önce, başarılı şekilde manevra yaptı.

Kuzey Kore devleti haber ajansı KCNA, füzenin "üstün manevra kabiliyetinin" son denemeyle doğrulandığını söyledi.

Ülke Eylül ayında ilk hipersonik füze denemesini yaptığını duyurmuş, ardından geçen hafta başka bir fırlatma gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

ABD de dâhil olmak üzere altı ülke, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki fırlatmasını kınayan ve onu bölgeye yönelik "istikrarsızlaştırıcı eylemlerini" durdurmaya çağıran ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise daha önce, yeni yılda ülkesinin savunma kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini söylemişti.

Kuzey Kore'nin hipersonik füzeleri neden endişe verici?

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer füze denemeleri gerçekleştirmesi yasak. Peki, hipersonik füze denemeleri neden tehlikeli?

Büyük ölçüde öngörülebilir bir parabol içinde hareket ederek müdahaleye karşı savunmasız hale gelen balistik füzelerin aksine, hipersonik silahlar yanal olarak, dünya yüzeyine yakın bir şekilde hareket edebiliyor ve daha kısa sürede hedefi vurabiliyor.

Ayrıca, hipersonik füzeler ses hızının beş katından fazlasına, yani yaklaşık 6.200km/sa hıza ulaşabilir. Dolayısıyla onları izlemek ve engellemek daha zor.

BBC'nin Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'a göre, bu hipersonik füzelerin endişe verici olmasının bir sebebi de konvansiyonel yüksek patlayıcı başlık mı yoksa nükleer bir savaş başlığı mı taşıdıkları tahmin edilemiyor.

Kuzey Kore hipersonik füzeler geliştiren, ABD ve Çin dahil az sayıdaki ülkelerden biri.

Kuzey Kore Risk Grubu CEO'su Chad O'Carroll Reuters'a ülke lideri Kim Jong Un'un muhtemelen gayri resmi olarak başka denemeler de gerçekleştirdiğini söyledi.

Ancak O'Carroll, haberlerin yayımlanmasından anlaşıldığına göre Kim Jong Un'un denemelerle kişisel olarak ilişkili olmaktan çekinmediğini, ABD'nin bunu görmesinden rahatsız olmadığını belirtti.

Daha önce Kuzey Kore'nin silah testlerini sonlandırması için ABD ile BM'den uyarı ve yaptırımlar gelmiş, fakat şimdiye kadar Kim Jong Un bunları önemsememişti.

Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi
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Son Dakika Dünya Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
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