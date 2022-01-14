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Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021'de '400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı' - Son Dakika
BBC

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021'de '400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı'

14.01.2022 08:14
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021'de '400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı'

Blockchain analiz firması Chainalysis, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl kripto paraların alınıp satıldığı platformlara en az 7 siber saldırı düzenledini iddia etti.

Blockchain analiz firması Chainalysis, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl kripto paraların alınıp satıldığı platformlara en az 7 siber saldırı düzenledini iddia etti.

Chainalysis'e göre saldırıları gerçekleştiren bilgisayar korsanları, yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Chainalysis bugün kamuouna açıkladığı raporunda, siber saldırılarda öncelikle yatırım firmalarının hedef alındığını kaydetti.

Raporda, "2020'de, kripto paralara yönelik Kuzey Kore kökenli siber saldırıların sayısı dörttü. Bu sayı geçen yıl yedi oldu. 2021'de, çalınan kripto paraların değeri yüzde 40 fazlaydı" denildi.

Lazarus Grubu

Chainalysis, geçen yılki siber saldırıların çoğunun muhtemelen Lazarus Grubu tarafından düzenlendiğine düşünüyor.

Grubun Kuzey Kore İstihbarat Servisi'nin kontrolünde olduğuna inanılıyor.

ABD, Lazarus Grubu'na yaptırım uyguluyor.

Birleşmiş Milletler de daha önce Kuzey Kore'yi, uluslararası yaptırımlardan kaçınarak nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek için siber saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2016 yılında Bangladeş Merkez Bankası'ndan yaklaşık 81 milyon dolar çalmış, 1 milyar dolar çalmanın da eşiğine gelmişlerdi.

2014'te film yapım şirketi Sony Pictures'a düzenlenen siber saldırılarla, 2017'de 150'den fazla ülkeyi etkileyip hastaneleri, şirketleri ve bankaları milyarlarca dolar zarara uğratan WannaCry siber saldırısından da Kuzey Kore sorumlu tutulmuştu.

Pyongyang yönetimi ise siber saldırılarla ilgili suçlamaları reddediyor.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021'de '400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı'
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Son Dakika Dünya Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021'de '400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021'de '400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı' - Son Dakika
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