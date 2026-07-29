Kyushu Adası'nda 7.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kyushu Adası'nda 7.1 Büyüklüğünde Deprem

Kyushu Adası\'nda 7.1 Büyüklüğünde Deprem
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Kyushu Adası'nda meydana gelen depremde 13 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 872 kişi tahliye edildi.

JAPONYA'nın Kyushu Adası'nda meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde dün yerel saatle 16.27'de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgede 9 bin 872 kişinin tahliye edildiğini belirterek, adadaki tüm tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Depremin ardından büyüklükleri 1 ile 4 arasında değişen 60'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı sonrası verilen tsunami uyarısı ise iki saat içinde kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kyushu Adası'nda 7.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kyushu Adası'nda 7.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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