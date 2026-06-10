Lalelerin Fısıltısı Sergisi Açıldı

Haber: İlhan Baba

(DÜSSELDORF) –Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosu, İran-Türk kökenli sanatçı Sara Kamali Aydın'ın "Lalelerin Fısıltısı" sergisine ev sahipliği yaptı. Umut, kadın gücü ve yeniden doğuş temalarını işleyen 16 eser, sanat ve siyaset dünyasını aynı çatı altında buluşturdu.

KRV Eyalet Parlamentosu, bu kez siyasetin değil sanatın renklerine ev sahipliği yaptı. İran-Türk kökenli sanatçı Sara Kamali Aydın'ın "Lalelerin Fısıltısı" adlı kişisel resim sergisi, sanat, siyaset, bilim ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Sosyal Demokrat parti (SPD) Eyalet Meclis Grubu giriş salonunda düzenlenen açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, KRV Eyalet SPD Milletvekili Volkan Baran ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, sanatçının doğa ve kültürden ilham alarak hazırladığı, farklı boyutlardaki 16 eser sanatseverlerle buluştu. Türk ve İran kültürlerinde önemli bir yere sahip olan lalenin merkezde yer aldığı çalışmalar; umut, kadın gücü ve yeniden doğuş temalarını işliyor.

Açılışta konuşan KRV Eyalet Milletvekili Volkan Baran, sanatın toplumları bir araya getiren güçlü bir araç olduğunu belirterek, "Sanat her zaman bir mesaj taşır. Toplumla konuşur, düşündürür ve insanları bir araya getirir" dedi.

Sara Kamali Aydın'ın eserlerinden ilk gördüğü anda etkilendiğini ifade eden Baran, lalenin Türk ve İran kültürlerinde yeniden doğuşun, umudun ve kadın gücünün sembolü olduğunu söyledi. Baran, yoğun siyasi gündem içinde sanatın insanlara nefes alma alanı sunduğunu belirterek, kültürler arası köprülerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sanatçı Sara Kamali Aydın ise, konuşmasında eserlerinin ilham kaynağını anlattı. Lalenin kendisi için yalnızca bir çiçek olmadığını vurgulayan Aydın, "Lale; tarih, kültür, göç ve duygularla örülü hikayeler taşır. Farklı ülkelerde yaşamış bir sanatçı olarak bu çiçekle derin bir bağ hissediyorum" dedi.

Eserlerinde canlı renkler ve özgün fırça darbeleriyle laleye hayat vermeye çalıştığını belirten Aydın, izleyicilere umut ve yenilenme duygusunu aktarmayı amaçladığını söyledi. Son dönemde İran'da yaşanan gelişmelerin de çalışmalarını etkilediğini ifade eden sanatçı, sanatın zor zamanlarda insanlara güç ve teselli verebildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezerek sanatçıyla eserler hakkında sohbet etti. Program, keman virtüözü Beril Sun'un dinletisiyle devam etti. Müzik ve sanatın buluştuğu etkinlik, ikramlar ve sohbetlerle sürdü.

KRV Eyalet Parlamentosu'nda açılan "Lalelerin Fısıltısı" sergisi, altı hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.