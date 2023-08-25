Lanetli Tabloyu Satın Alanlar Korkuyla Tablodan Kurtulmaya Çalışıyor - Son Dakika

Lanetli Tabloyu Satın Alanlar Korkuyla Tablodan Kurtulmaya Çalışıyor

Lanetli Tabloyu Satın Alanlar Korkuyla Tablodan Kurtulmaya Çalışıyor
Son Güncelleme: 25.08.2023 15:19

İngiltere'de satışa sunulan bir tablo, satın alanları korkuyla sarsıyor. Tabloyu satın alan kadınlar, tablodan rahatsızlık duydukları için hemen geri getiriyor. Dükkân sahibi ise tabloyu ilginç bir pazarlama stratejisi olarak sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu hikaye, bazıları tarafından gerçek olarak kabul edilirken, diğerleri ise uydurma olduğunu savunuyor.

İngiltere'de, gözleriyle ürperten bir genç kız portresi büyük bir tartışma başlattı. Bu lanetli tabloyu satın alanlar, korkuyla büyük bir korku yaşamaya başladıkları için tabloyu hemen iade etmeye çalışıyor.

Lanetli tabloyu satın alanlar hemen yaşadıkları aşırı korku nedeniyle tablodan kurtulmaya çalışıyor

Bağışların satışa sunulduğu bir dükkanda ilk defa görülen bu resim, satın alanları telaşlandırıyor. İlk olarak 25 sterline bir kadına satılan resim, sadece iki gün sonra geri getirildi. Kadın, panik içinde resmi iade etmek istedi ve resmin kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Bu olayın ardından, resmi satın alan başka bir kadın da resmi birkaç gün içinde geri getirdi, üstelik para iadesi talep etmeden.

Dükkân sahibi, resmi ilginç bir pazarlama stratejisi olarak sunmak istedi ve üzerine şaka amaçlı "Muhtemelen Lanetli" yazdı. Ancak resmi üçüncü kez vitrine koyduğunda, "O geri döndü!!! İki kez satıldı ve iki kez geri getirildi. Yeterince cesur musun?" notunu ekledi.

Lanetli tabloyu satın alanlar hemen yaşadıkları aşırı korku nedeniyle tablodan kurtulmaya çalışıyor

Sosyal medyada yayılan bu hikaye, "lanetli resim" hakkında büyük bir tartışma başlattı. Bazıları, resimdeki kızın gözlerinin hareket ettiğini iddia ederken, diğerleri dükkân sahibinin ilgi çekmek için bu hikayeyi uydurduğunu ve resmin aslında sıradan olduğunu savundu. Kimi kullanıcılar ise resmi getiren kişinin kim olduğunu bulmanın gerçeği açığa çıkarabileceğini söyledi.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Lanetli Tabloyu Satın Alanlar Korkuyla Tablodan Kurtulmaya Çalışıyor - Son Dakika
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