Flamingoyu otelden odasına kaçıran Kanadalı turiste jüriden 'suçlu' kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Flamingoyu otelden odasına kaçıran Kanadalı turiste jüriden 'suçlu' kararı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Flamingoyu otelden odasına kaçıran Kanadalı turiste jüriden \'suçlu\' kararı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayında Las Vegas'taki Flamingo otelinin yaşam alanından Peachy adlı kuşu alan 34 yaşındaki Mitchell Fairbarn, hayvana eziyetten suçlu bulundu. Uzmanlara göre flamingonun tüyleri yolunmuş ve kuş kan kaybetmişti. Ceza duruşması aralıkta yapılacak.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Las Vegas kentinde bir otelin yaşam alanından flamingo alıp odasına götüren Kanadalı turist Mitchell Fairbarn, hayvana eziyet suçundan jüri tarafından suçlu bulundu.

34 yaşındaki Fairbarn, mart ayında kentte tatildeyken Flamingo Las Vegas Otel ve Kumarhanesi'nde yaşayan Peachy adlı Şili flamingosunu bulunduğu alandan alarak otel odasına götürdü.

Duruşmada izletilen görüntülerde Fairbarn'ın kuşu boynundan tutarak asansörle odasına çıktığı ve gülümsediği görüldü. Sanık, olaydan önce 30 ila 40 bira içtiğini ve hayvana zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Fairbarn, bunu yapmanın 'komik' olacağını düşündüğünü de anlattı.

Hayvan uzmanları ise flamingonun tüylerinin yolunduğunu ve kan kaybettiğini mahkemeye bildirdi. Eyaletin veteriner hekimi, Peachy'nin büyük ölçüde iyileştiğini ancak artık insanlara karşı daha tedirgin davrandığını söyledi.

Fairbarn'ın avukatı Josh Tomsheck, müvekkilinin yaptığının zararsız bir şaka olarak düşünüldüğünü, kötü kararların sorumlusunun alkol olduğunu savundu. Avukat, Fairbarn'ın tutuklanmasının ardından ölüm tehditleri aldığını da belirtti.

Jüri, 14 tanığı dinleyip 112'den fazla delili inceledikten sonra yaklaşık beş saatte Fairbarn'ı ağır ve hafif hayvana eziyet suçlarından suçlu buldu. Sanığı beş yıla yakın hapis cezası bekliyor.

Tutuklandığından bu yana ABD'den ayrılamayan Fairbarn, Las Vegas'ta ev hapsinde bulunuyor. Ceza duruşmasının aralık ayında yapılması bekleniyor.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Las VegasKanadaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu Bilanço ağır Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
Onana, Beşiktaş’ı tek başına yıktı Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Bursasporlu Iheanacho’dan Türkiye’de görülmemiş rekor Bursasporlu Iheanacho'dan Türkiye'de görülmemiş rekor
03:59
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
00:11
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 06:27:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Flamingoyu otelden odasına kaçıran Kanadalı turiste jüriden 'suçlu' kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei