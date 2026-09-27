Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü - Son Dakika
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Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

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Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York\'ta görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta BM 81'inci Genel Kurulu marjında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı. Açıklamada, Wadephul'un "Alman hükümetinin bu ve diğer konulara ilişkin defalarca dile getirdiği tutumu" teyit ettiği belirtildi.

BU DÜZEYDE BİR GÖRÜŞME EN SON 4 YIL ÖNCE YAPILDI

Görüşme, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan ilk ikili temas oldu. Bu düzeyde en son görüşmeyi, Ocak 2022'de dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Moskova'da Lavrov ile yapmıştı.

LAVROV: BENİ ARAYIP AÇIKLAMAMI OKU DİYEBİLİRDİNİZ

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Alman tarafının görüşmeyi son anda talep ettiğini ve Rusya'nın hiçbir mevkidaşını dinlemeyi reddetmediğini söyledi. Lavrov, Wadephul'un getirdiği notlardan Almanya'nın resmi tutumunu okuduğunu belirterek, "Oradan yeni bir şey öğrenmedim. Kendisine, beni arayıp 'Açıklamamı okuyun' diyebileceğinizi söyledim" ifadesini kullandı.

Lavrov, Wadephul'un ağustos ayında Leipzig'de düşen ve Berlin'in Rusya'yı sorumlu tuttuğu insansız hava aracı (İHA) olayına ilişkin şikayetini de ilettiğini aktardı.

Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

WADEPHUL: KİLİT NOKTALARDA ANLAŞAMADIK

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yoğun bir görüşme oldu. Elbette kilit noktalarda anlaşamadık" dedi. Wadephul, birçok mevkidaşının kendisini diyaloğa açık olmaya çağırdığını, Avrupalıların Rusya ile iletişimi tamamen ABD'ye bırakmasını istemediğini vurguladı.

ARD'ye konuşan Wadephul, "Arkadaşlarla müzakere etmeniz gerekmez, rakiplerle müzakere etmeniz gerekir. Almanya'nın Rusya ile konuşması gerektiğini söyleyenlere şimdi şunu söylüyorum: Tam da bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın ise "ne yazık ki yapıcı bir müzakere tutumu sergilemediğini" kaydetti.

Alman heyetinden kaynakların aktardığına göre Wadephul, Lavrov'a gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu, "derhal ve tam ateşkes" talebini yineledi ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda anlaşmaya varılması için her şeyin yapılmasını istedi.

Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

ZAHAROVA'DAN "BUÇA RAPORU" İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alman tarafının görüşme öncesinde basının erişiminin kısıtlanmasını, açılış konuşmalarının kaydedilmemesini ve soru alınmamasını talep ettiğini öne sürdü. Zaharova, Wadephul'a Buça olaylarına ilişkin bir Rus raporu verildiğini, Alman bakanın raporu not defteriyle kapattığını iddia etti.

LAVROV'DAN GENEL KURUL'DA ALMANYA'YA SERT SÖZLER

Lavrov, aynı gün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise Almanya'yı Kiev'in "ana sponsoru" olarak nitelendirdi ve Berlin'in Avrupa'da lider askeri güç olmayı hedeflediğini ileri sürdü. Lavrov, "Berlin bunun nereye varabileceğini anlıyor mu? İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini almadılar mı?" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ağustos başında Leipzig/Halle Havalimanı'nda yaşanan İHA olayının ardından daha da gerilmişti. Berlin'in olaydan Moskova'yı sorumlu tutmasının ardından taraflar karşılıklı yaptırım ve diplomatik adımlar atmış, Moskova ise suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: DHA
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