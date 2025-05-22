RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanmasına yönelik yaklaşıma karşı olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov'un Ermenistan'a yaptığı ziyarette Başbakan Nikol Paşinyan tarafından kabul edildiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'daki bir Rus üniversitesinde de öğrencilerle bir araya geldi. Lavrov, buradaki konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakereler gerçekleştiğini ve bu müzakerelerde anlaşmalara varıldığını kaydetti. Lavorv, "Bize 'hadi ilk önce ateşkes sağlayın, sonrasına bakarız' denildiğinde, hayır arkadaşlar, bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Lavrov'dan Ukrayna'da Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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