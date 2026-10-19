Lavrov, mutabakata rağmen Zelenskiy'in müzakere istemediğini söyledi - Son Dakika
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Lavrov, mutabakata rağmen Zelenskiy'in müzakere istemediğini söyledi

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Lavrov, mutabakata rağmen Zelenskiy\'in müzakere istemediğini söyledi
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Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın önerisiyle Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını söyledi. Ukrayna'nın Rus sivil hedeflere saldırdığını savunan Lavrov, Zelenskiy'in müzakere istemediğini belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını belirterek, "Ukrayna, Rus sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Bundan çıkardığımız tek bir sonuç var, Zelenskiy müzakere istemiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki 9'uncu Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov gazetecilerin, toplantıda Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının ele alınıp alınmadığı sorusuna, "Moskova ile Washington arasındaki dizel anlaşması, Moskova ve Washington'u ilgilendiren bir konudur. Bu anlaşma Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya ihanet olarak değerlendirildi. Zelenskiy ise Rus dizel yakıtının ihracatı konusunun kendisiyle çözülmesi gerektiğini, çünkü buna yalnızca kendisinin izin verebileceğini söylüyor. Bu artık enerji güvenliği alanına değil, yeni bir maskaralık alanına giriyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını söyleyen Lavrov, "Buna rağmen Ukrayna, Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenledi, sivil tesisleri ve sivilleri özellikle hedef seçti. Bundan çıkardığımız tek bir sonuç var: Zelenskiy müzakere istemiyor. Zelenskiy, 2019'da Paris'te varılan mutabakatların uygulanmasını engelledi, 2025 yazında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri de sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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