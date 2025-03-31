Le Pen Suçlu Bulundu: AB Fonları İhlali

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği fonlarını, partisi Ulusal Birlik için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulundu.

Yargıç, cezayı henüz açıklamadı.

Kararın açıklanmasının birkaç saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Savcılar geçen yıl, cezanın yalnızca 300 bin euro ve hapisle sınırlı kalmamasını, bunlara ek olarak beş yıllık siyaset yasağı verilmesini ve siyaset yasağının temyiz sürecini beklemeden derhal devreye girmesini de talep etmişti.

Yargıç bu talebi haklı bulursa Le Pen'in 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışma hedefi tehlikeye girecek.

Fakat mahkemenin siyaset yasağı için temyizi bekleme veya 2027'deki adaylığını etkilemeyecek şekilde bir yıllık siyaset yasağı vermesi de ihtimaller dahilinde.

Le Pen ve partisinden 20 üst düzey siyasetçi, Avrupa Parlamentosu'nun verdiği fonlarla tuttukları asistanları Avrupa Parlamentosu'nu ilgilendiren konular yerine Ulusal Birlik'in parti içi meseleleri hakkında çalıştırmakla suçlanıyordu.

Le Pen geçen yılki savunmasında en ufak bir usulsüzlük bile yapmadığını söylemişti.