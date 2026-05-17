Letonya'da Yeni Hükümet Görevi Kulbergs'e Verildi
Letonya'da Yeni Hükümet Görevi Kulbergs'e Verildi

17.05.2026 12:48
Cumhurbaşkanı Rinkevics, başbakanlık görevini muhalefet vekili Kulbergs'e verdi.

LETONYA Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Başbakan Evika Silina'nın istifasının ardından yeni hükümeti kurma görevini muhalefet milletvekili Andris Kulbergs'e verdi.

Letonya'da Başbakan Evika Silina'nın ekim ayı başında yapılması planlanan parlamento seçimlerinden önce istifa etmesinin ardından siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Rinkevics, Meclis'teki siyasi parti ve grup temsilcileriyle son günlerde yoğun istişarelerde bulunduğunu belirterek, görüşmelerin sonucunda hükümeti kurma görevini muhalefette yer alan Birleşik Liste Partisi milletvekili Andris Kulbergs'e verdiğini duyurdu.

Kararının gerekçelerini açıklayan Rinkevics, bu durumun son dönemdeki siyasi dinamiklerle ve muhalefete yeni bir yaklaşım önerme şansı tanınması ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Rinkevics ayrıca, başbakan adayı olarak görevlendirilen Kulbergs'ten 25 Mayıs'a kadar sürecin gidişatına dair bir rapor sunmasını beklediğini dile getirdi. Söz konusu raporun, kurulacak koalisyonun genel hatlarını, partiler arası görev dağılımını ve hükümet bildirgesinin taslağını içermesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 12:48:41.
