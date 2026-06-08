Letonya Hava Sahasında İHA Düşürüldü

LETONYA, ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.

Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Letonya hava sahasında tehdit bulunduğu, vatandaşlardan kapalı alanlara geçmelerinin istendiği kaydedildi. Daha sonra yapılan açıklama ise NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında faaliyet gösteren savaş uçaklarının havalandırıldığı vurgulanarak, tehdidin sona erdiği aktarıldı. Açıklamada, "Müttefik savaş uçakları, Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla düşürdü" ifadeleri kullanıldı.