Letonya Hava Sahasında İHA Düşürüldü - Son Dakika
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Letonya Hava Sahasında İHA Düşürüldü

Letonya Hava Sahasında İHA Düşürüldü
08.06.2026 12:28
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NATO savaş uçakları, Letonya hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını vurdu.

LETONYA, ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.

Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Letonya hava sahasında tehdit bulunduğu, vatandaşlardan kapalı alanlara geçmelerinin istendiği kaydedildi. Daha sonra yapılan açıklama ise NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında faaliyet gösteren savaş uçaklarının havalandırıldığı vurgulanarak, tehdidin sona erdiği aktarıldı. Açıklamada, "Müttefik savaş uçakları, Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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