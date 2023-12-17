 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti

Libya açıklarında yaklaşık 90 kişinin içinde bulunduğu göçmen teknesi battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kişi hayatını kaybetti.

Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:43
Abone Ol

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Libya Ofisi, Zuwara kenti açıklarında göçmen teknesinin battığını, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 61 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

61 GÖÇMEN BOĞULARAK CAN VERDİ

IOM Libya'dan yapılan açıklamada, göçmen teknesinde 86 kişinin bulunduğu ifade edilerek, "Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 göçmen Libya açıklarında meydana gelen trajik bir gemi kazasının ardından boğuldu. Hayatta kalanlara göre, yaklaşık 86 kişinin bulunduğu tekne Zuwara'dan yola çıkmıştı. Orta Akdeniz dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmaya devam ediyor" denildi.

Libya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 61 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Akdeniz, Libya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp

Son Dakika
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:13:52. #1.11#
SON DAKİKA: Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement