Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı - Son Dakika
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Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

01.08.2022 14:30

Libya'da akaryakıt tankerinin devrilmesiyle meydana gelen şiddetli patlamada 7 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bugün Libya'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı'na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi. Bölgeden gelen görüntüler ise endişe yarattı.

İşte kaza sonrası çekilen kareler:

Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı
Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı
Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı - Son Dakika
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