Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe , Libya Sağlık Bakanlığı 'na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi. Bölgeden gelen görüntüler ise endişe yarattı.

Bugün Libya 'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Dünya › Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı - Son Dakika

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