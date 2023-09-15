Libya'da fırtına sonucu 5 bin ev zarar gördü - Son Dakika

Libya'da fırtına sonucu 5 bin ev zarar gördü

Libya\'da fırtına sonucu 5 bin ev zarar gördü
Son Güncelleme: 15.09.2023 19:12

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınasında birkaç kenti çevreleyen Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin evin zarar gördüğünü açıkladı. Sel ve su baskınları sonucu bölgede altyapı hasar gördü ve içme suyu şebekeleri olumsuz etkilendi. Sel felaketinde 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayboldu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınasında birkaç kenti çevreleyen Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.
Birlik Hükümeti Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Kurumu konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hazırlanan ön rapora göre meydana gelen sel ve su baskınları sonucu Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü." ifadeleri kullanıldı.
Bölgede yaklaşık 35 kilometrelik hasarlı yol ile 20 kilometrelik ana yağmur suyu drenaj hattının onarıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, altyapının zarar görmesinin içme suyu şebekelerini olumsuz etkilediği, bu nedenle birçok bölgede içme suyuna erişim sağlanamadığı aktarıldı.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da fırtına sonucu 5 bin ev zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
20:00 CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt
19:42 Son saatlerde de boş durmadılar! Pendikspor, yeni golcüsünü Olympiakos'tan buldu
18:53 Mahmut Çorumlu, kendisini hedef alan FETÖ'cü hesapları guguk kuşuna benzetti
18:31 Kadın yolcusunu taciz eden taksici, erkek arkadaşına da kafa attı
18:27 Leo Dubois, Başakşehir'e transfer oluyor
18:14 Büyük heyecana son 4 gün! Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu
17:59 Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı
17:51 Ayasofya Camii'nin restorasyon nedeniyle 50 yıl ibadete kapalı kalacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu için sarf ettiği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan tepki
17:38 Ekvador'da suikast sonucu hayatını kaybeden uyuşturucu karteli lideri, silahlarıyla birlikte gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 20:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'da fırtına sonucu 5 bin ev zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement