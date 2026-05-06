Libya\'da Flintlock-2026 Tatbikatı Başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da düzenlenen 'Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın meskun mahal safhasından görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı; 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla, meskun mahal safhası ile devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
