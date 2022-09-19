Ülkelerindeki savaştan kaçan ve Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mültecilerin yürek yakan ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İtalya'ya gitmeye çalışan Suriyeli bir ailenin dramı yer aldı.
27 Ağustos tarihinde yaşandığı açıklanan acı olay, yürek yaktı. Görüntülerde göçmen ailenin, susuzluktan ölen çocuklarını kefenleyip dualarla denize attıkları anları yer aldı.
Öte yandan dış basına yansıyan haberlerde, botun Akdeniz'de mahsur kaldığı ve göçmenlerin yetkililerden yardım beklediği bilgisi de edinildi.
Son Dakika › Dünya › Akdeniz'de Batı vahşeti! Suriyeli bir aile susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip dualarla denize attı - Son Dakika