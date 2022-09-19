Akdeniz'de Batı vahşeti! Suriyeli bir aile susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip dualarla denize attı - Son Dakika
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Akdeniz'de Batı vahşeti! Suriyeli bir aile susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip dualarla denize attı

19.09.2022 12:23

Libya'dan İtalya'ya deniz yolu ile iltica etmek isteyen Suriyeli bir aile, susuzluktan ölen çocuklarını kıyafetleri ile kefenleyip denize attı. O anlara ait videoysa sosyal medyada büyük üzüntü oluşturdu. Öte yandan, botun Akdeniz'de mahsur kaldığı ve göçmenlerin yetkililerden yardım beklediği öğrenildi.

Ülkelerindeki savaştan kaçan ve Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mültecilerin yürek yakan ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İtalya'ya gitmeye çalışan Suriyeli bir ailenin dramı yer aldı.

VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

27 Ağustos tarihinde yaşandığı açıklanan acı olay, yürek yaktı. Görüntülerde göçmen ailenin, susuzluktan ölen çocuklarını kefenleyip dualarla denize attıkları anları yer aldı.

YARDIM BEKLİYORLAR

Öte yandan dış basına yansıyan haberlerde, botun Akdeniz'de mahsur kaldığı ve göçmenlerin yetkililerden yardım beklediği bilgisi de edinildi.

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İtalya, Libya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akdeniz'de Batı vahşeti! Suriyeli bir aile susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip dualarla denize attı - Son Dakika


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