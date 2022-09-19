Akdeniz'de Batı vahşeti! Suriyeli bir aile susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip dualarla denize attı

Ülkelerindeki savaştan kaçan ve Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mültecilerin yürek yakan ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İtalya'ya gitmeye çalışan Suriyeli bir ailenin dramı yer aldı.

VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

27 Ağustos tarihinde yaşandığı açıklanan acı olay, yürek yaktı. Görüntülerde göçmen ailenin, susuzluktan ölen çocuklarını kefenleyip dualarla denize attıkları anları yer aldı.

YARDIM BEKLİYORLAR

Öte yandan dış basına yansıyan haberlerde, botun Akdeniz'de mahsur kaldığı ve göçmenlerin yetkililerden yardım beklediği bilgisi de edinildi.