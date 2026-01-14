Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın - Son Dakika
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

14.01.2026 19:22
ABD Başkanı Trump'a yakın isimlerden olan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, YPG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olmasını isteyen Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu. Graham, "IŞİD'in yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, skandal bir açıklamaya imza attı. Graham, Suriye ordusuna entegre olmayıp Halep'te saldırılar gerçekleştirdikten sonra geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü YPG üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

ABD'Lİ SENATÖR: TÜRKİYE, KÜRT MÜTTEFİKLERİMİZE KARŞI DAHA DA İLERLİYOR"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch'in paylaşımını alıntılayan Graham, şunları söyledi: "Senatör Risch'in Suriye'de itidal çağrısını tamamen destekliyor ve bu çağrıya katılıyorum; yeni Suriye hükümetinin, azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin tolere edilmeyeceği konusunda uyarılması gerektiğine inanıyorum. En rahatsız edici olan ise Suriye ordusu güçleri ile Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar almamdır. Bu hamlenin ABD'den güçlü bir tepki alacağına inanıyorum.

"SURİYE VE TÜRKİYE, AKILLICA SEÇİM YAPIN"

Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini destekliyorum; ancak IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın."

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti. Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti. Teröristler daha sonra otobüslerle Halep'i terk etmişti.

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyetçi Parti, Lindsey Graham, Türkiye, Güncel, Suriye, Terör, Dünya, Işid, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    reis süriyedeki kürtlere sahip çık Kürtleri bunlara bırakma biz Kürtlerle etle tırnak içerisindeyiz asla ayrılama şansımız yok 82 25 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Kürtleri ortodoguda insan yerine koyan yoktu salak Amerikalı 44 24 Yanıtla
    Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    işte insan yerine koymadıkları için bu hale geldi ve Amerika İsrail’e kalsa daha çok farklı olur 8 10
  • Ali Levent Ali Levent :
    Fıratın doğusunda kalsın YPG teröristleri. Don lastiği gibi sınırlarını Akdeniz'e doğru genişletme sevdasını bıraksınlar. 35 13 Yanıtla
  • 2147saloh 2147saloh:
    ben bir kürt olarak söyliyorum valahi dünyadaki kürtler bunlara inanmamalı bunların derdi kürt deyil kürt üzerinden ülkeleri bölmektir ve sonunda el koymaktır. 32 4 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Türkiye ve Suriye’ye kapak olacak bir demeç vermiş kimse cesaret edip cevap bile veremez değil müdahale etmek. 7 26 Yanıtla
    Şükrü null Şükrü null:
    müdahale zaten edildi, onlarda işi biliyor iş bitince konuşuyor.. senin gibilerde atlayıp konuşuyor 16 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:25
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
