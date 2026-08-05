Londra'da Kesici Aletli Saldırı - Son Dakika
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Londra'da Kesici Aletli Saldırı

Londra\'da Kesici Aletli Saldırı
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Covent Garden'da bir kadının saldırısında 4 kişi yaralandı, 47 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'daki turistik Covent Garden bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 47 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 12.30 sıralarında Covent Garden bölgesindeki Endell Sokağı'nda meydana geldi. Bölgede bulunan 4 kişi, bir kadının kesici aletli saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 34, 39, 42 ve 52 yaşlarındaki 4 erkek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, 47 yaşındaki bir kadını 'saldırı' ve 'saldırı amaçlı alet bulundurma' şüphesiyle gözaltına aldı. Olay yerinde suç aleti olarak bir makas ele geçirildiğini bildiren yetkililer, soruşturmanın henüz erken aşamasında olduklarını ancak olayın 'akıl sağlığıyla bağlantılı' olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: DHA

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