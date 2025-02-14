Londra'da Kur'an-ı Kerim Yakan Eylemciye Saldırı - Son Dakika
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Dünya

Londra'da Kur'an-ı Kerim Yakan Eylemciye Saldırı

Londra\'da Kur\'an-ı Kerim Yakan Eylemciye Saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yakarken, başka bir kişi eylemciye bıçakla saldırdı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

14.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:41
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İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kuran-ı Kerim yaktı.

Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye bıçaklı bir adam saldırdı. Görüntülerde, eylemciye saldıran adamın elindeki kitabı alarak yakmaya çalışan kişiye tükürdüğü görüldü. Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Londra'da Kur'an-ı Kerim Yakan Eylemciye Saldırı - Son Dakika

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