Londra'da Palestine Action destek gösterisinde polis 139 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Londra'da Palestine Action destek gösterisinde polis 139 kişiyi gözaltına aldı

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Londra\'da Palestine Action destek gösterisinde polis 139 kişiyi gözaltına aldı
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Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde Palestine Action'a destek gösterisinde 18.15 itibarıyla 139 kişi gözaltına alındı. Göstericiler yasağın kaldırılmasını isterken, eylemi organize eden Defend Our Juries yaklaşık 400 kişinin katıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action'a destek amacıyla düzenlenen gösteride gözaltına alınanların sayısı 139'a yükseldi. ABD Büyükelçiliği önünde yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde göstericiler, örgüte yönelik yasağın kaldırılmasını talep etti.

Londra'nın Nine Elms bölgesindeki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Palestine Action'ın yasaklanmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak oturma eylemi gerçekleştirdi. Londra Metropolitan Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.00'te başlayan gösteride saat 18.15 itibarıyla 139 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanların büyük bölümünün yasaklı bir örgüte destek verdikleri gerekçesiyle alıkonulduğu belirtilirken, gözaltı işlemlerinin devam edebileceği kaydedildi.

Eylemi organize eden Defend Our Juries grubu ise gösteriye yaklaşık 400 kişinin katıldığını açıkladı. Grup, bazı göstericilerin boş pankart taşımalarına rağmen gözaltına alındığını ve eylem alanına getirilen cansız mankenlere de polis tarafından el konulduğunu öne sürdü.

PALESTINE ACTION, TEMMUZ 2025'TE YASAKLANMIŞTI

İngiltere'de, İsrail ile iş yapan şirketlerin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan eylemleriyle tanınan Palestine Action, Haziran 2025'te Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Brize Norton Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği eylemin ardından gündeme gelmişti. Grup üyeleri, üssün çevresindeki telleri keserek içeri girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve uçakların üzerine Filistin bayrağı bırakmıştı.

Eylemin ardından dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, grup Temmuz 2025'te terörle mücadele mevzuatı kapsamında yasaklanmıştı.

Yasağa karşı çıkan Defend Our Juries grubu, bu tarihten itibaren ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle protestolar düzenlemeye başlamıştı. Eylemlerde binlerce kişi, Palestine Action'a destek verdiklerini belirten pankartlar taşıyarak gözaltına alınmıştı.

YASAĞA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat 2026'da Palestine Action'ın yasaklanmasını hukuka aykırı bulmuştu. Ancak Haziran 2026'da Temyiz Mahkemesi, yasağın hukuka uygun ve orantılı olduğuna hükmederek önceki kararı bozmuştu. Yasağa ilişkin hukuki sürecin devam ettiği ülkede, 4 Kasım'da Yüksek Mahkemenin üstündeki son temyiz mercii olan Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesinde (Supreme Court) temyiz duruşması yapılması bekleniyor.

İngiliz polisi, yasak yürürlükte olduğu sürece Palestine Action'a destek verilmesinin terörle mücadele mevzuatı kapsamında suç oluşturduğunu belirterek gösterilerde gözaltı işlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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