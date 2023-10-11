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Londra Luton Havaalanı'nda Otopark Yangını: 1200 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

Londra Luton Havaalanı'nda Otopark Yangını: 1200 Araç Hasar Gördü

Son Güncelleme: 11.10.2023 12:18

Londra'nın Luton Havaalanı'ndaki otoparkta çıkan yangında yaklaşık 1200 araç hasar gördü ve uçuşlar bugün öğleden sonraya kadar durduruldu. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ederken, havalimanı yetkilileri uçuşları 15.00'e kadar iptal etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Luton Havaalanı'nın otoparkında dün akşam yangın çıktı. Yetkililer, yangında yaklaşık 1200 aracın hasar gördüğünü ve uçuşların bugün öğleden sonraya kadar durdurulduğunu açıkladı.

OTOPARKTA ÇÖKÜNTÜYE NEDEN OLDU

Londra Luton Havaalanı'nın katlı otoparkının 3'üncü katında dün akşam yangın çıktığı, yangının hızlı bir şekilde büyüyerek otoparkta çöküntüye neden olduğu açıklandı. Havalimanı yetkilileri, uçuşların bugün öğleden sonra yerel saatle 15.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu. İtfaiye yetkilileri ise dün akşam olay yerine intikal ettiklerinde 'hızla büyüyen bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını' vurgulayarak yangında 1200 kadar aracın hasar aldığını belirtti.

Londra Luton Havaalanı'nda yangın: 1200 araç hasar gördü

UÇUŞLAR DURDURULDU

İtfaiye yetkilileri, gece boyunca yangınla mücadele edildiğini vurgulayarak 'Şu anda dört ekip ve bir hava aracı olay yerinde bulunmaktadır ve ekipler havaalanı itfaiyesiyle birlikte çalışmaktadır. Tüm uçuşlar öğleden sonra 3'e kadar durdurulmuştur. Saat 15: 00'ten önce kalkacak bir uçağınız varsa lütfen havalimanına seyahat etmeyin' uyarısında bulundu.

Londra Luton Havaalanı'nda yangın: 1200 araç hasar gördü
Londra Luton Havaalanı'nda yangın: 1200 araç hasar gördü
Londra Luton Havaalanı'nda yangın: 1200 araç hasar gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Londra Luton Havaalanı'nda Otopark Yangını: 1200 Araç Hasar Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra Luton Havaalanı'nda Otopark Yangını: 1200 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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