İki evsiz Amerikalı, alışveriş arabası ve metal direk kullanarak kavga etti! Kimse ayırmadı - Son Dakika
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İki evsiz Amerikalı, alışveriş arabası ve metal direk kullanarak kavga etti! Kimse ayırmadı

11.08.2022 10:54

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde iki evsiz arasında çıkan sözlü tartışma giderek büyüdü ve evsiz iki kişi, alışveriş arabası ve metal direkle kavgaya tutuştu. O anlar kameralara yansırken, çevredekilerin ikiliyi ayırmaması dikkat çekti.

Los Angeles'taki Venice Sahili'nde iki evsiz çelik direk ve alışveriş arabasıyla birbirine saldırdı. Videoda gömleksiz kişi yerden metal direk alarak kendini korumaya çalıştı. Ardından elinde kaykay bulunan kişi beyzbol sopasıyla diğer kişiyi tehdit etti.

ALIŞVERİŞ ARABASIYLA KENDİNİ KORUDU

Yarı çıplak kişi daha sonra kendini savunacak bir nesne bulmak için panik içinde kaldırıma doğru koştu. Tam o esnada terk edilmiş ve kullanılmış alışveriş arabasına rastladı. Kendisini kaykaycının vuruşundan korumak için hızla başının üzerine kaldırdı. Saniyeler sonra gömleksiz kişi metal direği ayaklarının dibine atmadan önce alışveriş arabasını kaykaycıya fırlattı.

CANINI KURTARMAK İÇİN KOŞTU

Öte yandan tamamen siyah bir kıyafet ve siyah bir yüz kaplaması giyen kaykaycı metal direği yerden kaldırmasının ardından canını kurtarmak için kaçtı.

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