Los Angeles'ta Perentie Kertenkelelerinin İlk Yavruları Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Los Angeles'ta Perentie Kertenkelelerinin İlk Yavruları Dünyaya Geldi

Los Angeles\'ta Perentie Kertenkelelerinin İlk Yavruları Dünyaya Geldi

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, dünyanın en büyük kertenkele türleri arasında yer alan perentie kertenkelelerinin ilk yavruları başarıyla doğdu. Hayvanat bahçesi, bu türün üremesinde elde edilen başarıyı duyurdu.

20.12.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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ABD'nin Los Angeles eyaletinde Avustralya'ya özgü ve dünyanın en büyük kertenkele türlerinden olan perentie kertenkelelerinin ilk yavruları dünyaya geldi.

Los Angeles Hayvanat Bahçesi, perentie kertenkelelerinin ilk yavrularının başarıyla doğduklarını açıkladı. Avustralya'ya özgü ve dünyanın en büyük kertenkele türlerinden olan perentie kertenkeleleri, Komodo ejderi ve birkaç tür dışında, en büyük kertenkeleler arasında yer alıyor.

Hayvanat bahçesi yetkilisi Byron Wusstig, "Bu türün üremesinde başarı elde etmek, ekibimiz için son derece ödüllendirici bir deneyim oldu. Bu tür tehlike altında olmasa da, Avustralya dışındaki hayvanat bahçelerinde nadiren görülmektedir" dedi.

Açıklamada, yeni doğan yavruların sağlıklı olduğu ve personel tarafından yakından izlendiği de kaydedildi.

2,4 metreye uzunluğa ulaşabilen yetişkin perentie kertenkeleleri, 18 kilogramdan fazla ağırlığa sahip olabiliyor. Kahverengi derileri, krem veya sarımsı işaretlerle süsleniyor. Etobur olan bu tür, kaplumbağa yumurtaları, böcekler, kuşlar, diğer sürüngenler ile küçük memelilerle beslenir ve avlarını bütün olarak yutar.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Los Angeles'ta Perentie Kertenkelelerinin İlk Yavruları Dünyaya Geldi - Son Dakika

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