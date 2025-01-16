Los Angeles'taki Orman Yangınları, Santa Ana Rüzgarları Nedeniyle Zorlaşıyor - Son Dakika
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Los Angeles'taki Orman Yangınları, Santa Ana Rüzgarları Nedeniyle Zorlaşıyor

Los Angeles\'taki Orman Yangınları, Santa Ana Rüzgarları Nedeniyle Zorlaşıyor

California'daki Los Angeles ve çevresindeki orman yangınları, saatte 72 ila 105 kilometre hıza ulaşması beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle kontrol altına alınması güçleşiyor.

16.01.2025 13:58  Güncelleme: 13:59
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde devam eden yangınlara müdahalenin Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceği bildirildi.

Los Angeles Ulusal Hava Durumu Merkezi, sosyal medya hesabından, ülkede 10 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yangınla mücadelenin gelecek hafta saatte yaklaşık 72 ila 105 kilometre hızla esmesi beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceği belirtildi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Palisades bölgesinde çıkan ve yaklaşık 24 bin dönümlük bir alanı etkileyen yangının yüzde 21'i, Eaton bölgesinde çıkan ve yaklaşık 14 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 45'i kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Los Angeles'taki Orman Yangınları, Santa Ana Rüzgarları Nedeniyle Zorlaşıyor - Son Dakika

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