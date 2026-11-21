ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 12 kişinin ölümüne yol açan ve 6 bin 800'den fazla binayı yok eden Palisades yangınını çıkarmakla yargılanan 30 yaşındaki Jonathan Rinderknecht, Los Angeles'ta jüri tarafından kundaklamadan suçlu bulundu. Karar, BBC'nin haberine göre jürinin oybirliğine varamaması nedeniyle davanın bozulmasından yaklaşık beş ay sonra çıktı.

6 GÜN SONRA YENİDEN ALEVLENDİ

Los Angeles sakini ve eski araç paylaşım şoförü olan Rinderknecht, Ocak 2025'te Pacific Palisades ile Malibu'nun bazı bölgelerini kül eden yangını başlatmakla suçlanıyordu. Mahkeme, sanığın 1 Ocak'ta bir yangın çıkardığına, bu yangının kökler arasında fark edilmeden için için yandığına ve altı gün sonra yeniden alevlenerek felakete dönüştüğüne hükmetti.

Suçsuz olduğunu savunan Rinderknecht, iki federal suçlamadan mahkum edildi. Suçlamalardan biri ilk çalı yangınını çıkarmasıyla, diğeri yangının yeniden alevlenmesiyle oluşan yıkımla ilgili. Sanık, cezasının açıklanacağı 17 Mart'ta her bir suçlamadan 5 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya.

SAVCILARA GÖRE ZENGİNLERE ÖFKELİYDİ

Savcılar, Rinderknecht'in tatilde gidecek bir yeri olmadığı için intikam, öfke ve yalnızlık duygusuyla hareket ettiğini öne sürdü. İddiaya göre sanık, "zenginlerin dünyayı yok ettiğine" derinden inanıyordu ve yangını bilerek varlıklı bir mahallede başlattı.

Savcılık, sanığın iPhone'undaki konum verilerini, aracının yerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini ve yolcularının tanıklığını delil olarak sundu. Savunma avukatı Steve Haney ise davada yeterli fiziksel delil ya da kayıt bulunmadığını savundu. Sanığın avukatları kararın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ancak jürinin kararına saygı duyduklarını açıkladı.

"HİÇBİR KARAR KAYBEDİLEN HAYATLARI GERİ GETİREMEZ"

Kaliforniya Merkez Bölgesi Başsavcılığını yöneten Bill Essayli, kararın sevdiklerini kaybeden aileler ve hayatı altüst olan binlerce kişi için bir ölçüde adalet sağladığını söyledi. Yangınlara müdahalesi nedeniyle yoğun eleştiri alan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise "Hiçbir karar kaybedilen hayatları geri getiremez" dedi ve evini yeniden inşa etmeye çalışan pek çok kişinin hâlâ zorluk çektiğini vurguladı.

Palisades yangını, Ocak ayında Los Angeles bölgesinde art arda çıkan yangınlardan biriydi. Bu yangınlarda toplam 31 kişi hayatını kaybetmiş, 16 bin yapı yok olmuştu.

Kaynak: BBC