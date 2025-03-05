Lübnan Başbakan Yardımcısı İddiaları Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Lübnan Başbakan Yardımcısı İddiaları Reddetti

Tarık Mitri, Washington ile İsrail'in Lübnan görüşmeleri iddialarını yalanladı ve diplomatik baskı vurgusu yaptı.

05.03.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Lübnan'ın Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Arap medyasına verdiği röportajda Washington, Tel Aviv ve Beyrut arasında gizli görüşmeler yapıldığı ve görüşmeler doğrultusunda İsrail'in Lübnan'ın güneyinde birkaç ay daha kalmasına karar verildiği iddialarını reddetti. Mitri, "Amerikalılar bu konuda bizimle iletişime geçmedi ve Lübnan böyle bir anlaşmaya katılmadı" dedi.

Lübnan'ın Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath'a yaptığı açıklamada, Washington, Tel Aviv ve Beyrut arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddialarını reddetti. ABD merkezli Axios haber sitesi dün Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde üç taraf arasında İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde birkaç hafta veya ay daha kalmasına yönelik "gizli bir uzlaşı" olduğunu iddia etmişti. Axios'a göre bu süre zarfında Lübnan ordusunun bölgeyi istikrara kavuşturması ve Hizbullah'ın artık bir tehdit oluşturmadığının garanti etmesi bekleniyordu.

Mitri bu iddialara ilişkin açıklamasında "Amerikalılar bu konuda bizimle iletişime geçmedi ve Lübnan böyle bir anlaşmaya katılmadı" dedi. Lübnanlı Başbakan Yardımcısı, Lübnan'ın, İsrail'in güneyde halen işgal ettiği beş noktadan çekilmesi gerektiği yönündeki tutumununun altını çizdi ve "Bu çekilmenin tamamlanması için elimizdeki tek seçenek diplomatik baskıdır" dedi.

ABD, İsrail'e çekilmesi için baskı yapmıyor

Mitri, Washington'un İsrail'in bu beş noktadan çekilmesi için yeterince baskı yapmadığını "Eğer ABD Tel Aviv'e yeterince baskı yapsaydı, bu noktalar işgal altında kalmazdı" sözleriyle ifade etti.

Ayrıca, İsrail'in çekilmesi için belirlenen ateşkes uzatılması süresinin sona ermesinin ardından Lübnan'a tam bir çekilme sözü verildiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Amerikan yönetiminden, İsrail'in beş noktadan tamamen çekileceğine dair hiçbir güvence almadıklarını belirten Mitri, bunun ne ilk ateşkes uzatmasında ne de ikinci uzatma sürecinde gündeme geldiğini ifade etti.

Lübnan, 1701 Sayılı Kararı Uygulamaya Devam Ediyor

Mitri, Lübnan hükümetinin ateşkes gözlem komitesiyle sürekli temas halinde olduğunu ve cuma günü Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile komitenin bir toplantı yaparak güneydeki durumu ve İsrail'in işgal ettiği beş noktayla ilgili görüşmelerin yapılacağını açıkladı.

İsrail'in bu beş noktadaki varlığını sürdürmekle Lübnan'a baskı uygulamayı amaçladığını savunan Mitri, ülkesininBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tamamen uygulamaya devam ettiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı 2006'da İsrail-Hizbullah arasındaki savaşı sona erdirmişti. Karara göre Lübnan'ın güneyde Lübnan devletine ait olmayan silahlardan arındırılması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Başbakan Yardımcısı, Washington, Tel Aviv, Beyrut, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan Başbakan Yardımcısı İddiaları Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 20:24:44. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakan Yardımcısı İddiaları Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.