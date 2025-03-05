Lübnan Başbakan Yardımcısı İddiaları Reddetti

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(ANKARA) - Lübnan'ın Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Arap medyasına verdiği röportajda Washington, Tel Aviv ve Beyrut arasında gizli görüşmeler yapıldığı ve görüşmeler doğrultusunda İsrail'in Lübnan'ın güneyinde birkaç ay daha kalmasına karar verildiği iddialarını reddetti. Mitri, "Amerikalılar bu konuda bizimle iletişime geçmedi ve Lübnan böyle bir anlaşmaya katılmadı" dedi.

Lübnan'ın Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath'a yaptığı açıklamada, Washington, Tel Aviv ve Beyrut arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddialarını reddetti. ABD merkezli Axios haber sitesi dün Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde üç taraf arasında İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde birkaç hafta veya ay daha kalmasına yönelik "gizli bir uzlaşı" olduğunu iddia etmişti. Axios'a göre bu süre zarfında Lübnan ordusunun bölgeyi istikrara kavuşturması ve Hizbullah'ın artık bir tehdit oluşturmadığının garanti etmesi bekleniyordu.

Mitri bu iddialara ilişkin açıklamasında "Amerikalılar bu konuda bizimle iletişime geçmedi ve Lübnan böyle bir anlaşmaya katılmadı" dedi. Lübnanlı Başbakan Yardımcısı, Lübnan'ın, İsrail'in güneyde halen işgal ettiği beş noktadan çekilmesi gerektiği yönündeki tutumununun altını çizdi ve "Bu çekilmenin tamamlanması için elimizdeki tek seçenek diplomatik baskıdır" dedi.

ABD, İsrail'e çekilmesi için baskı yapmıyor

Mitri, Washington'un İsrail'in bu beş noktadan çekilmesi için yeterince baskı yapmadığını "Eğer ABD Tel Aviv'e yeterince baskı yapsaydı, bu noktalar işgal altında kalmazdı" sözleriyle ifade etti.

Ayrıca, İsrail'in çekilmesi için belirlenen ateşkes uzatılması süresinin sona ermesinin ardından Lübnan'a tam bir çekilme sözü verildiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Amerikan yönetiminden, İsrail'in beş noktadan tamamen çekileceğine dair hiçbir güvence almadıklarını belirten Mitri, bunun ne ilk ateşkes uzatmasında ne de ikinci uzatma sürecinde gündeme geldiğini ifade etti.

Lübnan, 1701 Sayılı Kararı Uygulamaya Devam Ediyor

Mitri, Lübnan hükümetinin ateşkes gözlem komitesiyle sürekli temas halinde olduğunu ve cuma günü Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile komitenin bir toplantı yaparak güneydeki durumu ve İsrail'in işgal ettiği beş noktayla ilgili görüşmelerin yapılacağını açıkladı.

İsrail'in bu beş noktadaki varlığını sürdürmekle Lübnan'a baskı uygulamayı amaçladığını savunan Mitri, ülkesininBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tamamen uygulamaya devam ettiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı 2006'da İsrail-Hizbullah arasındaki savaşı sona erdirmişti. Karara göre Lübnan'ın güneyde Lübnan devletine ait olmayan silahlardan arındırılması öngörülüyor.